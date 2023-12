Nissan Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Aktienkurs von Nissan Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -5,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Nissan Motor um 6,57 Prozent höher, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Nissan Motor durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien überwiegend negativ gegenüber Nissan Motor bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nissan Motor bei 570,67 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 565,3 JPY, was einem Abstand von -0,94 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die aktuelle Differenz bei -4,05 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.