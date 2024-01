Nissan Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Nissan Motor liegt kurzfristig betrachtet bei 9,13 Punkten und weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 572,5 JPY für die Nissan Motor-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 569,8 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt beider Schlusskurse führen zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt und letztendlich zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Nissan Motor derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.