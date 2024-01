Nissan Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor liegt derzeit bei 7. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,22 liegt die Aktie also um etwa 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Nissan Motor daher unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Nissan Motor im Vergleich zur Automobilbranche eine Rendite von 0 % aus, was 3,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,09 % ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Nissan Motor mit einer Rendite von 25,28 Prozent über der durchschnittlichen Performance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die Automobilbranche erreichte eine durchschnittliche Rendite von 31,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie von Nissan Motor als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 81,14, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,25 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.