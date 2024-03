Nissan Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Nissan Motor diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit fünf Signalen insgesamt (3 Schlecht, 2 Gut). Die zusammenfassende Analyse ergibt daher insgesamt ein "Schlecht" Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass die Stimmung für Nissan Motor in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Nissan Motor weist mit einem Wert von 5,04 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nissan Motor-Aktie aktuell bei 587,88 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 578,5 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,6 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +1,01 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".