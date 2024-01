Nissan Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Aktuell hat Nissan Motor ein KGV von 7,92, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 583,7 JPY von Nissan Motor um +1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz jedoch +1,28 Prozent, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Nissan Motor liegt bei 47,01 und der RSI25 bei 45,95, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Nissan Motor derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,98 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.