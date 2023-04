Nissan Aktie: Unerwartete Entwicklung sorgt für Freude bei Anlegern und Experten

Die technische Analyse nutzt den Relative Strength Index (RSI) als Indikator, um festzustellen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf verglichen. In Bezug auf die Nissan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 31.83 und zeigt somit eine neutrale Bewertung an, da weder über- noch unterbewertet. Eine längere Betrachtung des RSI über 25 Handelstage ergänzt unsere Analyse hinsichtlich einer längerfristigen Sichtweise. Im Vergleich zum kürzeren RSI zeigt dieser eine Überverkauftheit von Nissan-Aktien an, was zu einer guten Bewertung führt.

Was ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nissan?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) stellt eine signifikante Kennzahl zur Bewertung der Ertragslage und Performance eines Unternehmens gegenüber einem oder mehreren...