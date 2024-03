Nissan Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor auf 5,28 Euro geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse derzeit 5,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Nissan Motor zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 60 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 13 liegt. Aufgrund dieses KGV wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Nissan Motor beträgt derzeit 2,63 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 von Nissan Motor auf 80,85 Punkte geschätzt, was auf eine Überkauftheit des Wertpapiers hinweist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 56,6, was darauf hindeutet, dass Nissan Motor weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Nissan Motor eine Performance von 1,97 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 39,43 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,46 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 19,93 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Nissan Motor 17,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Wertpapier sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.