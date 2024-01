Nissan Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Stimmung rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Nissan Motor unter diesem Gesichtspunkt genauer betrachtet.

Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Nissan Motor zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Nissan Motor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Nissan Motor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Automobile"-Branche ergibt sich jedoch eine Underperformance von -6,65 Prozent. Im Sektorvergleich liegt Nissan Motor 6,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nissan Motor liegt bei 81,14, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nissan Motor mit 7,92 unter dem Branchendurchschnitt von 14,23. Damit gilt die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.