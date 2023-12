Nissan Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Nissan Motor: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Aktie von Nissan Motor weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,92 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und damit unter dem Mittelwert von 2,85 Prozent. Daher erhält Nissan Motor in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nissan Motor-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (67,11 Punkte) als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis (64,57 Punkte) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen zu Nissan Motor. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum zehn Schlecht-Signale und kein Gut-Signal ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Nissan Motor aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.