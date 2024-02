Nissan Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Dividendenrendite von Nissan Motor liegt derzeit bei 2,63 %, was 0,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,91 % liegt. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Neutral".

In den letzten 12 Monaten hat Nissan Motor eine Performance von 32,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 39,37 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nissan Motor eine Underperformance von -6,5 Prozent aufweist. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 21,58 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Nissan Motor um 11,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor liegt bei 4,93, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,79 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nissan Motor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 582,88 JPY. Der letzte Schlusskurs (547,7 JPY) weicht somit um -6,04 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 570,98 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nissan Motor ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Nissan Motor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.