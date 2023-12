Nissan Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor beträgt aktuell 7,92 und liegt damit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Automobilbranche, der bei 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Bei der Einschätzung des Anlegerverhaltens spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von Kommentaren in sozialen Medien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Meinungen zu Nissan Motor positiv ist. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht neutral eingestuft wird. Auch die Analyse von Handelssignalen führt zu einer negativen Einschätzung, da neun von insgesamt neun Signalen als "schlecht" bewertet wurden.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 2,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Nissan Motor eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage nur um -0,18 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -5,21 Prozent darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.