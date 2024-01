Nissan Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Nissan Motor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,28 Prozent erzielt, was 3,93 Prozent über dem Durchschnitt (21,35 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automobile" beträgt die mittlere jährliche Rendite 36,92 Prozent, wobei Nissan Motor aktuell 11,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an 12 Tagen positive Diskussionen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind erneut hauptsächlich positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings haben tiefgreifende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 42,89, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nissan Motor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 575,38 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 572,2 JPY lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (577,68 JPY) weicht nur leicht vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nissan Motor-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.