Nissan Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Nissan Motor beträgt der RSI 67,45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 52,71, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor bei 7,92 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es eine verstärkte Diskussion über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei Nissan Motor bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,94 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für Nissan Motor, basierend auf verschiedenen finanziellen Kennzahlen und dem Anleger-Sentiment. Es ist wichtig, diese Faktoren bei der Bewertung des Unternehmens und seiner Aktie zu berücksichtigen.