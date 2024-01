Nissan Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von Nissan Motor hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 32,87 Prozent verbessert, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur gesamten "Automobile"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 38,25 Prozent erzielt hat, liegt Nissan Motor mit 5,37 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie von Nissan Motor in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Nissan Motor wurde festgestellt, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nissan Motor war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Automobile) wird die Aktie von Nissan Motor als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,93 liegt, während das Branchen-KGV bei 14,54 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Nissan Motor mit einer Ausschüttung von 2,63 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,98 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die aktuelle Einstufung als "Neutral" betrachtet.