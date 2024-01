Nissan Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Nissan Motor wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 9,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nissan Motor-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25 einen Wert von 53,05, was darauf schließen lässt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Nissan Motor ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,92 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Automobile"-Branche eine Unterbewertung um 45 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer positiven Einstufung gemäß der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Nissan Motor derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,06%. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Nissan Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 33,88 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -8,59 Prozent im Vergleich zur Branche. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Nissan Motor jedoch um 5,21 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.