Nissan Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Nissan Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automobil"-Branche durchschnittlich um 35,77 Prozent, was bedeutet, dass Nissan Motor im Branchenvergleich eine Underperformance von -10,48 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 21,07 Prozent, wobei Nissan Motor um 4,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Nissan Motor in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nissan Motor beträgt aktuell 27,2 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Beim 25-Tage-RSI ist Nissan Motor weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend wird Nissan Motor in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Nissan Motor auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Jedoch wurden in diesem Zeitraum auch sieben Schlecht-Signale ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nissan Motor bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.