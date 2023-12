Nissan Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nissan Motor ist derzeit insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Darüber hinaus haben wir diese Form der Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 7 negative und 2 positive Signale festgestellt wurden. Aufgrund dieses Bildes ergibt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") weist Nissan Motor eine Rendite von 25,28 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Automobile"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten 31,61 Prozent, wobei Nissan Motor mit 6,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Nissan Motor in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Nissan Motor jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Nissan Motor, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Nissan Motor 3,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Automobile" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,08 Prozent auf. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.