Nissan Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Nissan Motor liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,01 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilbranche bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert für Nissan Motor 7,92, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als unterbewertet und wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Nissan Motor bei 569,33 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 574,8 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,96 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 602,04 JPY, was zu einem Abstand von -4,52 Prozent führt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Nissan Motor gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlechten" langfristigen Stimmungsbild führt.