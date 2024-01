Nissan Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Anlegerdiskussionen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Nissan Motor wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt ergaben sich sieben positive Handelssignale, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings ergibt sich ein gemischtes Bild mit 0 Gut-Signalen und 7 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Nissan Motor als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält Nissan Motor daher ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,41 als unterbewertet gilt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Nissan Motor daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Nissan Motor derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Gesamtbewertung der Analyse führt somit zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie von Nissan Motor.