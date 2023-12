Nissan Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der RSI für die Nissan Motor-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 53,65 ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist, und erhält daher auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Nissan Motor also ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nissan Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,28 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -6,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Nissan Motor jedoch mit 6,53 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder beeinflussen. Für Nissan Motor wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat die Nissan Motor-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,92, was 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit aufgrund dessen als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält Nissan Motor in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.