Nissan Aktie: Füße still halten!

Nissan Motor: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Dividendenrendite von Nissan Motor liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Eine längerfristige Betrachtung mit dem RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,14. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Das Anleger-Sentiment für Nissan Motor war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nissan Motor einen Wert von 7,92 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 14,26. Dies führt zu der Einschätzung einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie aufgrund der Unterbewertung im Vergleich zur Automobilbranche.

Nissan kaufen, halten oder verkaufen?

