Nissan Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Dividendenrendite von Nissan Motor liegt derzeit bei 2,63 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,89 % für Automobile liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Kommentare über Nissan Motor hin. Auch die jüngsten Themen rund um das Unternehmen wurden positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung als "Gut", da in letzter Zeit fünf positive Handelssignale zu verzeichnen waren.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Nissan Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,42 % erzielt, was jedoch 10,95 % unter dem Branchendurchschnitt von 21,37 % liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt 40,04 %, wobei Nissan Motor aktuell 29,62 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bezüglich Nissan Motor hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, wie in den sozialen Medien festgestellt wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Anzahl der Beiträge hat sich jedoch nicht signifikant verändert, daher erhält Nissan Motor in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst wird das Unternehmen daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.