Nissan Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Nissan Motor hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 20 Prozent verschlechtert und liegt bei einer Rendite von 1,97 Prozent. Die "Automobile"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 43,27 Prozent, wobei Nissan Motor mit 41,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Nissan Motor derzeit 2, was einer negativen Differenz von -0,16 Prozent im Vergleich zu Unternehmen aus der gleichen Branche entspricht. Daher wurde die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nissan Motor gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 4 "Gut"-Signale (gegenüber 3 "Schlecht"-Signalen), was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Nissan Motor als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,28 liegt es insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 13,22 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".