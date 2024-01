Nissan Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Nissan Motor-Aktie im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, sodass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit der Anleger erhielt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nissan Motor überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefere Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nissan Motor mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3.07 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Nissan Motor mit einem Wert von 7,92 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 14,26, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.