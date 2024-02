Nissan Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Nissan Motor wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,93 unter dem Branchendurchschnitt von 13,54 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Stimmung rund um das Unternehmen scheint überwiegend positiv zu sein, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Trotzdem wird die Aktie aufgrund von Handelssignalen mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Nissan Motor deutlich schlechter geworden ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Zudem hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Nissan Motor im letzten Jahr eine Rendite von 32,87 Prozent erzielt, was 11,31 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite jedoch um 6,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.