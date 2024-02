Nishimoto Wismettac Aktie: Das ist erstaunlich

Die Analyse von Nishimoto zeigt, dass die Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird. In Bezug auf Sentiment und Buzz wird eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität beobachtet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 61,9 keine Über- oder Unterkauft-Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen rund um Nishimoto, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nishimoto bei 5080,6 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 6210 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +22,23 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6010,6 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie einen Abstand von +3,32 Prozent hat. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.