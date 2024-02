Nishimoto Wismettac Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Anleger-Stimmung bei Nishimoto in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nishimoto beträgt aktuell 31,41 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 35,74 führt zu einem "neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Nishimoto-Aktie eine "gut"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, da eine Abweichung von +35,86 Prozent vorliegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ein "gut"-Rating mit einer Abweichung von +15,87 Prozent.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionsforen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.