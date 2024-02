Nishimoto Wismettac Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Nishimoto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 25,4 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +5,05 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nishimoto-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nishimoto blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nishimoto herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Nishimoto überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Nishimoto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Nishimoto-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.