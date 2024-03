Nishimoto Wismettac Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Nishimoto-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5338,23 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5850 JPY, was einem Unterschied von +9,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6110,4 JPY, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-4,26 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Nishimoto ergeben, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40,51 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Nishimoto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da hier ebenfalls keine Über- oder Unterkäufe vorliegen.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf anderen Plattformen zeigt sich neutral, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nishimoto-Aktie in Bezug auf die technische Analyse und das Sentiment als "Neutral" eingestuft werden muss.