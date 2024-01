Nishimatsu Const Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Nishimatsu Construction-Aktie zeigt laut der technischen Analyse positive Signale. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 3608 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3926 JPY lag, was einem Anstieg von 8,81 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht rechtfertigt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 3758,24 JPY, was einem Anstieg von 4,46 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nishimatsu Construction-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Nishimatsu Construction. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.