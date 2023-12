Nishimatsu Const Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Nishimatsu Construction-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,86 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Nishimatsu Construction-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 3597,93 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3808 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3701,18 JPY zeigt eine Abweichung von +2,89 Prozent und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu Nishimatsu Construction. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung "Neutral" ist.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Nishimatsu Construction zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.