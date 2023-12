Nishimatsu Const Aktie: Interessante Aussichten?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der Nishimatsu Construction auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Nishimatsu Construction-Aktie. Der RSI7 liegt bei 15,45, was eine "Gut"-Empfehlung und der RSI25 bei 42,91, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Nishimatsu Construction haben Analysten eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen der Aktie daher die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein gemischtes Bild. Der GD200 liegt bei 3605,6 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3893 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,97 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 3743,2 JPY, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.