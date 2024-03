Nishi-Nippon Railroad Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine solche Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Nishi-nippon Railroad-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 62,39, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Nishi-nippon Railroad-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nishi-nippon Railroad-Aktie von 2374 JPY als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit -3,58 Prozent vom GD200 (2462,27 JPY) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2427,05 JPY auf, was einem Abstand von -2,19 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Nishi-nippon Railroad-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Nishi-nippon Railroad-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gibt es in den sozialen Medien keine starken positiven oder negativen Themen rund um die Aktie, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie der Nishi-nippon Railroad daher mit einem "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den allgemeinen Buzz in den sozialen Medien.