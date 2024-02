Nireco Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Nireco-Aktie zeigt positive Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1222,04 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1704 JPY liegt, was einer Abweichung von +39,44 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1313,12 JPY, was einer Abweichung von +29,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Nireco eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Bewertung, basierend auf der Diskussionstätigkeit und der Rate der Stimmungsänderung. Die langfristige Diskussionstätigkeit wird als mittel eingestuft, während die Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün und an zwei Tagen neutral. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale für Nireco. Mit einem RSI-Wert von 3,48 für 7 Tage und einem RSI25-Wert von 17 wird die Aktie als überverkauft betrachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.