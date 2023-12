Nireco Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Nireco-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 1271 JPY um +1,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung der Anleger lässt sich sagen, dass Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden können. Die Analyse von Nireco auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nireco in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Diskussion, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nireco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nireco überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nireco-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.