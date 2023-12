Nireco Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nireco liegt bei 70,83, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,51 und wird daher als „neutral“ bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Nireco. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

Die charttechnische Entwicklung der Nireco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1154,82 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1228 JPY liegt, was einem Unterschied von +6,34 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1252,96 JPY), der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,99 Prozent), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nireco-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nireco-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.