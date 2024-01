Niraku GC Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten Wochen gab es bei Niraku Gc keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbewertung als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Niraku Gc daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Niraku Gc-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für Niraku Gc.

In Bezug auf die Dividende schüttet Niraku Gc nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Niraku Gc derzeit keine klare Tendenz aufweist und daher in den verschiedenen Bereichen überwiegend mit "Neutral"-Bewertungen versehen wird.