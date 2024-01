Niraku GC Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Niraku Gc verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,88 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -6,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Niraku Gc im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,18 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von 3,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Niraku Gc um 4,34 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Niraku Gc von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Was die Dividenden betrifft, schüttet Niraku Gc derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit, mit einem Unterschied von 0,06 Prozentpunkten (6,18 % gegenüber 6,24 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Niraku Gc-Aktie beträgt aktuell 72, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird Niraku Gc weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Niraku Gc.