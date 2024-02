Niraku GC Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Niraku Gc haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Sowohl die Sentiment- als auch Buzz-Analyse zeigen keine signifikante Aktivität in den letzten vier Wochen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Niraku Gc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs von 0,29 HKD weicht um 0 Prozent ab. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,27 HKD, was einer Abweichung von +7,41 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenrendite von Niraku Gc liegt bei 3,78 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niraku Gc bei einem Wert von 7 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,41. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.