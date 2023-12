Niraku GC Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodacom Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niraku Gc beträgt derzeit 6, was bedeutet, dass die Börse 6,83 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung von 78 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 31 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Niraku Gc. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Niraku Gc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Niraku Gc derzeit 0,29 HKD, während die Aktie selbst bei 0,28 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,27 HKD, was einen Abstand von +3,7 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Niraku Gc auf 7-Tage-Basis 60 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 39,32 bestätigt diese Einschätzung und daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Niraku Gc in unserer Analyse mit "Neutral" bewertet, basierend auf dem KGV, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.