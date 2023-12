Niraku GC Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Niraku Gc schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen. Die Differenz beträgt 0,08 Prozentpunkte (6,18 % gegenüber 6,26 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,29 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 HKD deutlich darunter liegt (-5,17 Prozent Abweichung). Daher erhält Niraku Gc eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,85 Prozent) liegt, und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Niraku Gc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine bedeutende Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Niraku Gc-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Niraku Gc. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.