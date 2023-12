Niraku GC Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich machen. Bei der Analyse des RSI für Niraku Gc auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 60 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Niraku Gc weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,18 und zeigt ebenfalls an, dass Niraku Gc weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Niraku Gc derzeit auf 0,29 HKD, während der Aktienkurs bei 0,28 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt damit -3,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,27 HKD, was einer Distanz von +3,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Niraku Gc liegt derzeit bei 6,18 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Niraku Gc in den letzten Monaten eher durchschnittlich und wenig verändert waren. Daher wird die Aktie auch in diesen Punkten mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Niraku Gc somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".