Niraku GC Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ und zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI von Niraku Gc liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,55 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Niraku Gc in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche ergibt sich, dass Niraku Gc in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,2 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit 3,58 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Niraku Gc eine etwas niedrigere Rendite von 6,18 % aus im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,27 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in diesem Bereich.