Niraku GC Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Niraku Gc liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Niraku Gc mit einer Ausschüttung von 6,18 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Niraku Gc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,27 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Niraku Gc in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,88 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -4,17 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +12,05 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Niraku Gc mit einer Überperformance von 3,6 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.