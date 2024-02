Nipponyo Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Nippon Sharyo-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +11,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen rund um die Nippon Sharyo-Aktie festgestellt. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" zugeordnet, da die Rate der Stimmungsänderung gering war und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.

Auch die Stimmung der Anleger wurde auf sozialen Plattformen analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Nippon Sharyo diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Dabei ergab sich eine Ausprägung von 43,98 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 37,04 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Nippon Sharyo-Aktie, basierend auf verschiedenen charttechnischen Analysen, dem Sentiment im Internet und der Stimmung der Anleger.