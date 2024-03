Nipponyo Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Nippon Sharyo ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 68,24, was auf neutralen Status hinweist. Auch der RSI25-Wert von 42 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt kann die Einstufung für die RSI daher als "Neutral" betrachtet werden.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben sich weder positiv noch negativ über das Unternehmen Nippon Sharyo geäußert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert. Daher erhält die Nippon Sharyo-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Nippon Sharyo-Aktie positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +13,5 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +5,42 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Nippon Sharyo-Aktie in der technischen Analyse ein positives Rating, während das Anleger-Sentiment und der RSI auf Neutral stehen.