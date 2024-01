Nipponisen Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Seisen-Aktie deutet auf eine neutrale Situation hin. Der RSI für 7 Tage liegt bei 35,9, was als neutral bewertet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt wird die Nippon Seisen-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Seisen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4710,3 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4845 JPY weicht um +2,86 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nippon Seisen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge im Anleger-Sentiment, und auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Insgesamt erhält die Nippon Seisen-Aktie in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, sowohl im RSI, in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.