Nipponiro Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung der Anleger bei Nippon Seiro ist neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 133 JPY der Nippon Seiro-Aktie derzeit +0,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Das führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie sich um +5,74 Prozent über dem GD200 befindet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Seiro-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies gilt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Nippon Seiro-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.