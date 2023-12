Nipponiki Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Nippon Seiki zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1015,58 JPY, was einer Abweichung von +9,99 Prozent vom aktuellen Kurs von 1117 JPY entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1165,4 JPY, was einer Abweichung von -4,15 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den Aktienkurs. Insgesamt wird die Nippon Seiki daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergibt überwiegend eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Für Nippon Seiki wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nippon Seiki liegt bei 67,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,9, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Nippon Seiki.