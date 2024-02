Nippon Yusen K K Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten 12 Monaten hat die Nippon Yusen Kk-Aktie eine beeindruckende Performance von 53,21 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 23,98 Prozent, was bedeutet, dass Nippon Yusen Kk eine Outperformance von +29,23 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 28,52 Prozent, wobei Nippon Yusen Kk mit 24,68 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Yusen Kk-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 13 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 55,99, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nippon Yusen Kk.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nippon Yusen Kk-Aktie mit +26,02 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 4633,66 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nippon Yusen Kk ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auch im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.